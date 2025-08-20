- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
167
盈利交易:
159 (95.20%)
亏损交易:
8 (4.79%)
最好交易:
19.17 USD
最差交易:
-14.60 USD
毛利:
233.06 USD (23 745 pips)
毛利亏损:
-54.99 USD (6 768 pips)
最大连续赢利:
73 (74.84 USD)
最大连续盈利:
74.84 USD (73)
夏普比率:
0.33
交易活动:
58.67%
最大入金加载:
5.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.20
长期交易:
70 (41.92%)
短期交易:
97 (58.08%)
利润因子:
4.24
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
1.47 USD
平均损失:
-6.87 USD
最大连续失误:
2 (-1.26 USD)
最大连续亏损:
-14.60 USD (1)
每月增长:
4.72%
年度预测:
57.32%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.26 USD
最大值:
14.60 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.17% (13.98 USD)
净值:
15.10% (176.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|14
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD#
|67
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|9
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD#
|4.6K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.3K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
