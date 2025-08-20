信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Set Sail 2025
Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
XMGlobal-MT5 2
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
167
盈利交易:
159 (95.20%)
亏损交易:
8 (4.79%)
最好交易:
19.17 USD
最差交易:
-14.60 USD
毛利:
233.06 USD (23 745 pips)
毛利亏损:
-54.99 USD (6 768 pips)
最大连续赢利:
73 (74.84 USD)
最大连续盈利:
74.84 USD (73)
夏普比率:
0.33
交易活动:
58.67%
最大入金加载:
5.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.20
长期交易:
70 (41.92%)
短期交易:
97 (58.08%)
利润因子:
4.24
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
1.47 USD
平均损失:
-6.87 USD
最大连续失误:
2 (-1.26 USD)
最大连续亏损:
-14.60 USD (1)
每月增长:
4.72%
年度预测:
57.32%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.26 USD
最大值:
14.60 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.17% (13.98 USD)
净值:
15.10% (176.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD# 47
USDJPY# 21
AUDJPY# 20
GBPAUD# 16
AUDCAD# 14
EURJPY# 11
CADCHF# 7
EURUSD# 6
EURAUD# 6
GBPCAD# 5
AUDUSD# 3
NZDUSD# 3
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
EURCHF# 2
GBPCHF# 1
AUDCHF# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD# 67
USDJPY# 22
AUDJPY# 14
GBPAUD# 22
AUDCAD# 9
EURJPY# 9
CADCHF# 2
EURUSD# 9
EURAUD# 7
GBPCAD# 5
AUDUSD# 2
NZDUSD# 2
USDCHF# 1
NZDCAD# 1
EURCHF# 2
GBPCHF# 2
AUDCHF# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD# 4.6K
USDJPY# 2.6K
AUDJPY# 1.6K
GBPAUD# 1.5K
AUDCAD# 1.3K
EURJPY# 1.5K
CADCHF# 159
EURUSD# 851
EURAUD# 1.1K
GBPCAD# 768
AUDUSD# 195
NZDUSD# 171
USDCHF# 86
NZDCAD# 158
EURCHF# 175
GBPCHF# 131
AUDCHF# 51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.17 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 73
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +74.84 USD
最大连续亏损: -1.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD

存款：800USD/0.01手

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.28 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 01:23 2025.11.20 01:23:46  

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
