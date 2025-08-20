SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Set Sail 2025
Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
27 (93.10%)
Loss Trade:
2 (6.90%)
Best Trade:
1.44 USD
Worst Trade:
-1.08 USD
Profitto lordo:
23.10 USD (3 015 pips)
Perdita lorda:
-1.26 USD (42 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (23.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.10 USD (27)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
18.85%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.33
Long Trade:
6 (20.69%)
Short Trade:
23 (79.31%)
Fattore di profitto:
18.33
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.26 USD (2)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.26 USD
Massimale:
1.26 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.26 USD)
Per equità:
1.31% (14.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY# 10
AUDJPY# 5
CADCHF# 5
GBPCAD# 4
AUDUSD# 3
USDCHF# 1
AUDCAD# 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY# 8
AUDJPY# 3
CADCHF# 3
GBPCAD# 4
AUDUSD# 2
USDCHF# 0
AUDCAD# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY# 1.4K
AUDJPY# 501
CADCHF# 234
GBPCAD# 579
AUDUSD# 195
USDCHF# 2
AUDCAD# 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.44 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;USDJPY;EURCHF;USDCHF;EURUSD;EURJPY;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;AUDJPY;GBPCAD

存款：1000USD/0.01手

Non ci sono recensioni
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Set Sail 2025
35USD al mese
2%
0
0
USD
1.1K
USD
3
82%
29
93%
19%
18.33
0.75
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.