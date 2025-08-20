- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
27 (93.10%)
Loss Trade:
2 (6.90%)
Best Trade:
1.44 USD
Worst Trade:
-1.08 USD
Profitto lordo:
23.10 USD (3 015 pips)
Perdita lorda:
-1.26 USD (42 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (23.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.10 USD (27)
Indice di Sharpe:
1.42
Attività di trading:
18.85%
Massimo carico di deposito:
0.75%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.33
Long Trade:
6 (20.69%)
Short Trade:
23 (79.31%)
Fattore di profitto:
18.33
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.26 USD (2)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.26 USD
Massimale:
1.26 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.26 USD)
Per equità:
1.31% (14.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY#
|10
|AUDJPY#
|5
|CADCHF#
|5
|GBPCAD#
|4
|AUDUSD#
|3
|USDCHF#
|1
|AUDCAD#
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY#
|8
|AUDJPY#
|3
|CADCHF#
|3
|GBPCAD#
|4
|AUDUSD#
|2
|USDCHF#
|0
|AUDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY#
|1.4K
|AUDJPY#
|501
|CADCHF#
|234
|GBPCAD#
|579
|AUDUSD#
|195
|USDCHF#
|2
|AUDCAD#
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.44 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;USDJPY;EURCHF;USDCHF;EURUSD;EURJPY;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;AUDJPY;GBPCAD
存款：1000USD/0.01手
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
82%
29
93%
19%
18.33
0.75
USD
USD
1%
1:500