Set Sail 2025
Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
XMGlobal-MT5 2
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
168
Negociações com lucro:
160 (95.23%)
Negociações com perda:
8 (4.76%)
Melhor negociação:
19.17 USD
Pior negociação:
-14.60 USD
Lucro bruto:
233.74 USD (23 838 pips)
Perda bruta:
-54.99 USD (6 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (74.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.84 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
60.25%
Depósito máximo carregado:
5.20%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.24
Negociações longas:
70 (41.67%)
Negociações curtas:
98 (58.33%)
Fator de lucro:
4.25
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-6.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.60 USD (1)
Crescimento mensal:
3.66%
Previsão anual:
44.37%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.26 USD
Máximo:
14.60 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.17% (13.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.10% (176.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD# 47
USDJPY# 21
AUDJPY# 20
GBPAUD# 16
AUDCAD# 15
EURJPY# 11
CADCHF# 7
EURUSD# 6
EURAUD# 6
GBPCAD# 5
AUDUSD# 3
NZDUSD# 3
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
EURCHF# 2
GBPCHF# 1
AUDCHF# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD# 67
USDJPY# 22
AUDJPY# 14
GBPAUD# 22
AUDCAD# 10
EURJPY# 9
CADCHF# 2
EURUSD# 9
EURAUD# 7
GBPCAD# 5
AUDUSD# 2
NZDUSD# 2
USDCHF# 1
NZDCAD# 1
EURCHF# 2
GBPCHF# 2
AUDCHF# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD# 4.6K
USDJPY# 2.6K
AUDJPY# 1.6K
GBPAUD# 1.5K
AUDCAD# 1.4K
EURJPY# 1.5K
CADCHF# 159
EURUSD# 851
EURAUD# 1.1K
GBPCAD# 768
AUDUSD# 195
NZDUSD# 171
USDCHF# 86
NZDCAD# 158
EURCHF# 175
GBPCHF# 131
AUDCHF# 51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.17 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +74.84 USD
Máxima perda consecutiva: -1.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD

存款：800USD/0.01手

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

Sem comentários
2025.11.28 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 01:23 2025.11.20 01:23:46  

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Set Sail 2025
30 USD por mês
17%
0
0
USD
809
USD
14
96%
168
95%
60%
4.25
1.06
USD
15%
1:400
