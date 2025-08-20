- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
168
Negociações com lucro:
160 (95.23%)
Negociações com perda:
8 (4.76%)
Melhor negociação:
19.17 USD
Pior negociação:
-14.60 USD
Lucro bruto:
233.74 USD (23 838 pips)
Perda bruta:
-54.99 USD (6 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (74.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.84 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
60.25%
Depósito máximo carregado:
5.20%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.24
Negociações longas:
70 (41.67%)
Negociações curtas:
98 (58.33%)
Fator de lucro:
4.25
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-6.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.60 USD (1)
Crescimento mensal:
3.66%
Previsão anual:
44.37%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.26 USD
Máximo:
14.60 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.17% (13.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.10% (176.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|15
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD#
|67
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|10
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD#
|4.6K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.4K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.17 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +74.84 USD
Máxima perda consecutiva: -1.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
Sem comentários
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
