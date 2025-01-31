- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
135 (50.94%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (49.06%)
En iyi işlem:
28 455.21 RUB
En kötü işlem:
-666.00 RUB
Brüt kâr:
64 927.62 RUB (719 523 pips)
Brüt zarar:
-17 841.28 RUB (10 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (12 280.71 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
28 787.21 RUB (5)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
124 (46.79%)
Satış işlemleri:
141 (53.21%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
177.68 RUB
Ortalama kâr:
480.95 RUB
Ortalama zarar:
-137.24 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 369.75 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 991.61 RUB (13)
Aylık büyüme:
4.60%
Yıllık tahmin:
55.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
318.99 RUB
Maksimum:
6 999.59 RUB (-46.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.80% (6 912.58 RUB)
Varlığa göre:
8.40% (2 062.54 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|CRZ5
|14
|SU26234RMFS3
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|CRZ5
|-7
|SU26234RMFS3
|581
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|CRZ5
|-313
|SU26234RMFS3
|703K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28 455.21 RUB
En kötü işlem: -666 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +12 280.71 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 369.75 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
USD
31K
RUB
RUB
37
0%
265
50%
100%
3.63
177.68
RUB
RUB
8%
1:1