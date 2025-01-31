SinyallerBölümler
Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 93%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
135 (50.94%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (49.06%)
En iyi işlem:
28 455.21 RUB
En kötü işlem:
-666.00 RUB
Brüt kâr:
64 927.62 RUB (719 523 pips)
Brüt zarar:
-17 841.28 RUB (10 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (12 280.71 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
28 787.21 RUB (5)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
124 (46.79%)
Satış işlemleri:
141 (53.21%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
177.68 RUB
Ortalama kâr:
480.95 RUB
Ortalama zarar:
-137.24 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 369.75 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 991.61 RUB (13)
Aylık büyüme:
4.60%
Yıllık tahmin:
55.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
318.99 RUB
Maksimum:
6 999.59 RUB (-46.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.80% (6 912.58 RUB)
Varlığa göre:
8.40% (2 062.54 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
CRZ5 14
SU26234RMFS3 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
CRZ5 -7
SU26234RMFS3 581
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
CRZ5 -313
SU26234RMFS3 703K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28 455.21 RUB
En kötü işlem: -666 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +12 280.71 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 369.75 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MinRiskStrategy2
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
31K
RUB
37
0%
265
50%
100%
3.63
177.68
RUB
8%
1:1
