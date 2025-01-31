- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
184 (49.19%)
Transacciones Irrentables:
190 (50.80%)
Mejor transacción:
28 455.21 RUB
Peor transacción:
-666.00 RUB
Beneficio Bruto:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (12 280.71 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
28 787.21 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
47.12%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.98
Transacciones Largas:
180 (48.13%)
Transacciones Cortas:
194 (51.87%)
Factor de Beneficio:
3.07
Beneficio Esperado:
130.61 RUB
Beneficio medio:
393.94 RUB
Pérdidas medias:
-124.41 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 369.75 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 991.61 RUB (13)
Crecimiento al mes:
-0.43%
Pronóstico anual:
-5.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
318.99 RUB
Máxima:
6 999.59 RUB (-16.54%)
Reducción relativa:
De balance:
7.90% (6 999.59 RUB)
De fondos:
8.40% (2 062.54 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CRZ5
|106
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|CRH6
|16
|SU26234RMFS3
|12
|LQDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CRZ5
|33
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|CRH6
|-11
|SU26234RMFS3
|581
|LQDT
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CRZ5
|1.1K
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|CRH6
|-508
|SU26234RMFS3
|703K
|LQDT
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28 455.21 RUB
Peor transacción: -666 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +12 280.71 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -2 369.75 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
97%
0
0
USD
USD
-3810
RUB
RUB
50
0%
374
49%
100%
3.06
130.61
RUB
RUB
8%
1:1