シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MinRiskStrategy2
Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 97%
FINAM-AO
1:1
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
184 (49.19%)
損失トレード:
190 (50.80%)
ベストトレード:
28 455.21 RUB
最悪のトレード:
-666.00 RUB
総利益:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
総損失:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
最大連続の勝ち:
31 (12 280.71 RUB)
最大連続利益:
28 787.21 RUB (5)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
47.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.98
長いトレード:
180 (48.13%)
短いトレード:
194 (51.87%)
プロフィットファクター:
3.07
期待されたペイオフ:
130.61 RUB
平均利益:
393.94 RUB
平均損失:
-124.41 RUB
最大連続の負け:
18 (-2 369.75 RUB)
最大連続損失:
-3 991.61 RUB (13)
月間成長:
-0.43%
年間予想:
-5.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.99 RUB
最大の:
6 999.59 RUB (-16.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.90% (6 999.59 RUB)
エクイティによる:
8.40% (2 062.54 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CRZ5 106
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
CRH6 16
SU26234RMFS3 12
LQDT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CRZ5 33
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
CRH6 -11
SU26234RMFS3 581
LQDT 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CRZ5 1.1K
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
CRH6 -508
SU26234RMFS3 703K
LQDT 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28 455.21 RUB
最悪のトレード: -666 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +12 280.71 RUB
最大連続損失: -2 369.75 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
レビューなし
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
