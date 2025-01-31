- 成長
トレード:
374
利益トレード:
184 (49.19%)
損失トレード:
190 (50.80%)
ベストトレード:
28 455.21 RUB
最悪のトレード:
-666.00 RUB
総利益:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
総損失:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
最大連続の勝ち:
31 (12 280.71 RUB)
最大連続利益:
28 787.21 RUB (5)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
47.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.98
長いトレード:
180 (48.13%)
短いトレード:
194 (51.87%)
プロフィットファクター:
3.07
期待されたペイオフ:
130.61 RUB
平均利益:
393.94 RUB
平均損失:
-124.41 RUB
最大連続の負け:
18 (-2 369.75 RUB)
最大連続損失:
-3 991.61 RUB (13)
月間成長:
-0.43%
年間予想:
-5.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
318.99 RUB
最大の:
6 999.59 RUB (-16.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.90% (6 999.59 RUB)
エクイティによる:
8.40% (2 062.54 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CRZ5
|106
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|CRH6
|16
|SU26234RMFS3
|12
|LQDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CRZ5
|33
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|CRH6
|-11
|SU26234RMFS3
|581
|LQDT
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CRZ5
|1.1K
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|CRH6
|-508
|SU26234RMFS3
|703K
|LQDT
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28 455.21 RUB
最悪のトレード: -666 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +12 280.71 RUB
最大連続損失: -2 369.75 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
レビューなし
