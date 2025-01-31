SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MinRiskStrategy2
Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
374
Gewinntrades:
184 (49.19%)
Verlusttrades:
190 (50.80%)
Bester Trade:
28 455.21 RUB
Schlechtester Trade:
-666.00 RUB
Bruttoprofit:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Bruttoverlust:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (12 280.71 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 787.21 RUB (5)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
47.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.98
Long-Positionen:
180 (48.13%)
Short-Positionen:
194 (51.87%)
Profit-Faktor:
3.07
Mathematische Gewinnerwartung:
130.61 RUB
Durchschnittlicher Profit:
393.94 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-124.41 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-2 369.75 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 991.61 RUB (13)
Wachstum pro Monat :
-0.71%
Jahresprognose:
-5.23%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
318.99 RUB
Maximaler:
6 999.59 RUB (-16.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.90% (6 999.59 RUB)
Kapital:
8.40% (2 062.54 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CRZ5 106
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
CRH6 16
SU26234RMFS3 12
LQDT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CRZ5 33
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
CRH6 -11
SU26234RMFS3 581
LQDT 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CRZ5 1.1K
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
CRH6 -508
SU26234RMFS3 703K
LQDT 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28 455.21 RUB
Schlechtester Trade: -666 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 280.71 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 369.75 RUB

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
