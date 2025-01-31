- Wachstum
Trades insgesamt:
374
Gewinntrades:
184 (49.19%)
Verlusttrades:
190 (50.80%)
Bester Trade:
28 455.21 RUB
Schlechtester Trade:
-666.00 RUB
Bruttoprofit:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Bruttoverlust:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (12 280.71 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 787.21 RUB (5)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
47.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.98
Long-Positionen:
180 (48.13%)
Short-Positionen:
194 (51.87%)
Profit-Faktor:
3.07
Mathematische Gewinnerwartung:
130.61 RUB
Durchschnittlicher Profit:
393.94 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-124.41 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-2 369.75 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 991.61 RUB (13)
Wachstum pro Monat :
-0.71%
Jahresprognose:
-5.23%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
318.99 RUB
Maximaler:
6 999.59 RUB (-16.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.90% (6 999.59 RUB)
Kapital:
8.40% (2 062.54 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CRZ5
|106
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|CRH6
|16
|SU26234RMFS3
|12
|LQDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CRZ5
|33
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|CRH6
|-11
|SU26234RMFS3
|581
|LQDT
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CRZ5
|1.1K
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|CRH6
|-508
|SU26234RMFS3
|703K
|LQDT
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Bester Trade: +28 455.21 RUB
Schlechtester Trade: -666 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 280.71 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 369.75 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
Keine Bewertungen
