Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 410%
FINAM-AO
1:1
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
48 (57.83%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (42.17%)
En iyi işlem:
2 045.00 RUB
En kötü işlem:
-1 655.00 RUB
Brüt kâr:
23 695.00 RUB (23 695 pips)
Brüt zarar:
-11 120.00 RUB (11 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6 600.00 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
6 600.00 RUB (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.60
Alış işlemleri:
42 (50.60%)
Satış işlemleri:
41 (49.40%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
151.51 RUB
Ortalama kâr:
493.65 RUB
Ortalama zarar:
-317.71 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 275.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-1 655.00 RUB (1)
Aylık büyüme:
29.61%
Yıllık tahmin:
359.31%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
365.00 RUB
Maksimum:
1 905.00 RUB (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.35% (1 905.00 RUB)
Varlığa göre:
11.63% (1 767.69 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
IMOEXF 81
SU26234RMFS3 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
IMOEXF 208
SU26234RMFS3 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 045.00 RUB
En kötü işlem: -1 655 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6 600.00 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 275.00 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
2025.09.26 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 12:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 20:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 20:13
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.17 21:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
