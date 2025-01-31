СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MinRiskStrategy2
Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 100%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
184 (50.68%)
Убыточных трейдов:
179 (49.31%)
Лучший трейд:
28 455.21 RUB
Худший трейд:
-666.00 RUB
Общая прибыль:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Общий убыток:
-22 653.38 RUB (13 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (12 280.71 RUB)
Макс. прибыль в серии:
28 787.21 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
47.12%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.12
Длинных трейдов:
175 (48.21%)
Коротких трейдов:
188 (51.79%)
Профит фактор:
3.20
Мат. ожидание:
137.28 RUB
Средняя прибыль:
393.94 RUB
Средний убыток:
-126.56 RUB
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 369.75 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 991.61 RUB (13)
Прирост в месяц:
0.23%
Годовой прогноз:
2.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
318.99 RUB
Максимальная:
6 999.59 RUB (-29.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.90% (6 999.59 RUB)
По эквити:
8.40% (2 062.54 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CRZ5 106
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
SU26234RMFS3 12
CRH6 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CRZ5 33
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
SU26234RMFS3 581
CRH6 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CRZ5 1.1K
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
SU26234RMFS3 703K
CRH6 278
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 455.21 RUB
Худший трейд: -666 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +12 280.71 RUB
Макс. убыток в серии: -2 369.75 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
Нет отзывов
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MinRiskStrategy2
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
16K
RUB
50
0%
363
50%
100%
3.19
137.28
RUB
8%
1:1
