- Прирост
- Стоимость портфеля
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
184 (50.68%)
Убыточных трейдов:
179 (49.31%)
Лучший трейд:
28 455.21 RUB
Худший трейд:
-666.00 RUB
Общая прибыль:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Общий убыток:
-22 653.38 RUB (13 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (12 280.71 RUB)
Макс. прибыль в серии:
28 787.21 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
47.12%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.12
Длинных трейдов:
175 (48.21%)
Коротких трейдов:
188 (51.79%)
Профит фактор:
3.20
Мат. ожидание:
137.28 RUB
Средняя прибыль:
393.94 RUB
Средний убыток:
-126.56 RUB
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 369.75 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 991.61 RUB (13)
Прирост в месяц:
0.23%
Годовой прогноз:
2.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
318.99 RUB
Максимальная:
6 999.59 RUB (-29.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.90% (6 999.59 RUB)
По эквити:
8.40% (2 062.54 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CRZ5
|106
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|SU26234RMFS3
|12
|CRH6
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CRZ5
|33
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|SU26234RMFS3
|581
|CRH6
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CRZ5
|1.1K
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|SU26234RMFS3
|703K
|CRH6
|278
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28 455.21 RUB
Худший трейд: -666 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +12 280.71 RUB
Макс. убыток в серии: -2 369.75 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
16K
RUB
RUB
50
0%
363
50%
100%
3.19
137.28
RUB
RUB
8%
1:1