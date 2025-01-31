- Crescimento
- Valor do portfólio
- Capital líquido
- Portfolio
- Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
184 (49.19%)
Negociações com perda:
190 (50.80%)
Melhor negociação:
28 455.21 RUB
Pior negociação:
-666.00 RUB
Lucro bruto:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Perda bruta:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (12 280.71 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
28 787.21 RUB (5)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
47.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.98
Negociações longas:
180 (48.13%)
Negociações curtas:
194 (51.87%)
Fator de lucro:
3.07
Valor esperado:
130.61 RUB
Lucro médio:
393.94 RUB
Perda média:
-124.41 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 369.75 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 991.61 RUB (13)
Crescimento mensal:
-0.43%
Previsão anual:
-5.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
318.99 RUB
Máximo:
6 999.59 RUB (-16.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.90% (6 999.59 RUB)
Pelo Capital Líquido:
8.40% (2 062.54 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CRZ5
|106
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|CRH6
|16
|SU26234RMFS3
|12
|LQDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CRZ5
|33
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|CRH6
|-11
|SU26234RMFS3
|581
|LQDT
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CRZ5
|1.1K
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|CRH6
|-508
|SU26234RMFS3
|703K
|LQDT
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28 455.21 RUB
Pior negociação: -666 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +12 280.71 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 369.75 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
97%
0
0
USD
USD
-3833
RUB
RUB
50
0%
374
49%
100%
3.06
130.61
RUB
RUB
8%
1:1