Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 97%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
184 (49.19%)
Negociações com perda:
190 (50.80%)
Melhor negociação:
28 455.21 RUB
Pior negociação:
-666.00 RUB
Lucro bruto:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
Perda bruta:
-23 637.47 RUB (14 334 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (12 280.71 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
28 787.21 RUB (5)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
47.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.98
Negociações longas:
180 (48.13%)
Negociações curtas:
194 (51.87%)
Fator de lucro:
3.07
Valor esperado:
130.61 RUB
Lucro médio:
393.94 RUB
Perda média:
-124.41 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 369.75 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 991.61 RUB (13)
Crescimento mensal:
-0.43%
Previsão anual:
-5.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
318.99 RUB
Máximo:
6 999.59 RUB (-16.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.90% (6 999.59 RUB)
Pelo Capital Líquido:
8.40% (2 062.54 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CRZ5 106
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
CRH6 16
SU26234RMFS3 12
LQDT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CRZ5 33
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
CRH6 -11
SU26234RMFS3 581
LQDT 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CRZ5 1.1K
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
CRH6 -508
SU26234RMFS3 703K
LQDT 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28 455.21 RUB
Pior negociação: -666 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +12 280.71 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 369.75 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
