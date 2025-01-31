信号部分
Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 98%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
367
盈利交易:
184 (50.13%)
亏损交易:
183 (49.86%)
最好交易:
28 455.21 RUB
最差交易:
-666.00 RUB
毛利:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
毛利亏损:
-23 397.38 RUB (14 169 pips)
最大连续赢利:
31 (12 280.71 RUB)
最大连续盈利:
28 787.21 RUB (5)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
47.12%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.01
长期交易:
179 (48.77%)
短期交易:
188 (51.23%)
利润因子:
3.10
预期回报:
133.75 RUB
平均利润:
393.94 RUB
平均损失:
-127.85 RUB
最大连续失误:
18 (-2 369.75 RUB)
最大连续亏损:
-3 991.61 RUB (13)
每月增长:
-0.78%
年度预测:
-9.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
318.99 RUB
最大值:
6 999.59 RUB (-29.49%)
相对跌幅:
结余:
7.90% (6 999.59 RUB)
净值:
8.40% (2 062.54 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CRZ5 106
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
SU26234RMFS3 12
CRH6 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CRZ5 33
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
SU26234RMFS3 581
CRH6 -7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CRZ5 1.1K
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
SU26234RMFS3 703K
CRH6 -343
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 455.21 RUB
最差交易: -666 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +12 280.71 RUB
最大连续亏损: -2 369.75 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
没有评论
2025.10.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
