- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
367
盈利交易:
184 (50.13%)
亏损交易:
183 (49.86%)
最好交易:
28 455.21 RUB
最差交易:
-666.00 RUB
毛利:
72 484.74 RUB (724 392 pips)
毛利亏损:
-23 397.38 RUB (14 169 pips)
最大连续赢利:
31 (12 280.71 RUB)
最大连续盈利:
28 787.21 RUB (5)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
47.12%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.01
长期交易:
179 (48.77%)
短期交易:
188 (51.23%)
利润因子:
3.10
预期回报:
133.75 RUB
平均利润:
393.94 RUB
平均损失:
-127.85 RUB
最大连续失误:
18 (-2 369.75 RUB)
最大连续亏损:
-3 991.61 RUB (13)
每月增长:
-0.78%
年度预测:
-9.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
318.99 RUB
最大值:
6 999.59 RUB (-29.49%)
相对跌幅:
结余:
7.90% (6 999.59 RUB)
净值:
8.40% (2 062.54 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CRZ5
|106
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|SU26234RMFS3
|12
|CRH6
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CRZ5
|33
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|SU26234RMFS3
|581
|CRH6
|-7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CRZ5
|1.1K
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|SU26234RMFS3
|703K
|CRH6
|-343
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28 455.21 RUB
最差交易: -666 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +12 280.71 RUB
最大连续亏损: -2 369.75 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
没有评论
