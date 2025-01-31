SegnaliSezioni
Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 93%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
135 (50.94%)
Loss Trade:
130 (49.06%)
Best Trade:
28 455.21 RUB
Worst Trade:
-666.00 RUB
Profitto lordo:
64 927.62 RUB (719 523 pips)
Perdita lorda:
-17 841.28 RUB (10 408 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (12 280.71 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
28 787.21 RUB (5)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.68%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
124 (46.79%)
Short Trade:
141 (53.21%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
177.68 RUB
Profitto medio:
480.95 RUB
Perdita media:
-137.24 RUB
Massime perdite consecutive:
18 (-2 369.75 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 991.61 RUB (13)
Crescita mensile:
4.58%
Previsione annuale:
55.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.99 RUB
Massimale:
6 999.59 RUB (-46.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.80% (6 912.58 RUB)
Per equità:
8.40% (2 062.54 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
CRZ5 14
SU26234RMFS3 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
CRZ5 -7
SU26234RMFS3 581
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
CRZ5 -313
SU26234RMFS3 703K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28 455.21 RUB
Worst Trade: -666 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +12 280.71 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 369.75 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 07:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.24 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 03:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.18 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 03:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.09 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 12:02
No swaps are charged
2025.03.05 12:02
No swaps are charged
2025.03.02 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 11:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 10:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MinRiskStrategy2
30USD al mese
93%
0
0
USD
31K
RUB
37
0%
265
50%
100%
3.63
177.68
RUB
8%
1:1
Copia

