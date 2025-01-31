- Crescita
- Valore del Portafoglio
- Equità
- Portfolio
- Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
135 (50.94%)
Loss Trade:
130 (49.06%)
Best Trade:
28 455.21 RUB
Worst Trade:
-666.00 RUB
Profitto lordo:
64 927.62 RUB (719 523 pips)
Perdita lorda:
-17 841.28 RUB (10 408 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (12 280.71 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
28 787.21 RUB (5)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.68%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
124 (46.79%)
Short Trade:
141 (53.21%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
177.68 RUB
Profitto medio:
480.95 RUB
Perdita media:
-137.24 RUB
Massime perdite consecutive:
18 (-2 369.75 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 991.61 RUB (13)
Crescita mensile:
4.58%
Previsione annuale:
55.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.99 RUB
Massimale:
6 999.59 RUB (-46.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.80% (6 912.58 RUB)
Per equità:
8.40% (2 062.54 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CRM5
|86
|CRH5
|77
|CRU5
|76
|CRZ5
|14
|SU26234RMFS3
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CRM5
|-98
|CRH5
|184
|CRU5
|119
|CRZ5
|-7
|SU26234RMFS3
|581
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CRM5
|-4.1K
|CRH5
|6K
|CRU5
|4.7K
|CRZ5
|-313
|SU26234RMFS3
|703K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28 455.21 RUB
Worst Trade: -666 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +12 280.71 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 369.75 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
93%
0
0
USD
USD
31K
RUB
RUB
37
0%
265
50%
100%
3.63
177.68
RUB
RUB
8%
1:1