Aleksey Vasilev

MinRiskStrategy2

Aleksey Vasilev
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 94%
FINAM-AO
1:1
Trades:
262
Bénéfice trades:
135 (51.52%)
Perte trades:
127 (48.47%)
Meilleure transaction:
28 455.21 RUB
Pire transaction:
-666.00 RUB
Bénéfice brut:
64 927.62 RUB (719 523 pips)
Perte brute:
-17 462.28 RUB (10 129 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (12 280.71 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
28 787.21 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
23.68%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.78
Longs trades:
121 (46.18%)
Courts trades:
141 (53.82%)
Facteur de profit:
3.72
Rendement attendu:
181.17 RUB
Bénéfice moyen:
480.95 RUB
Perte moyenne:
-137.50 RUB
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 369.75 RUB)
Perte consécutive maximale:
-3 991.61 RUB (13)
Croissance mensuelle:
5.07%
Prévision annuelle:
61.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
318.99 RUB
Maximal:
6 999.59 RUB (-46.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.80% (6 912.58 RUB)
Par fonds propres:
8.40% (2 062.54 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CRM5 86
CRH5 77
CRU5 76
SU26234RMFS3 12
CRZ5 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CRM5 -98
CRH5 184
CRU5 119
SU26234RMFS3 581
CRZ5 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CRM5 -4.1K
CRH5 6K
CRU5 4.7K
SU26234RMFS3 703K
CRZ5 -34
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 455.21 RUB
Pire transaction: -666 RUB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +12 280.71 RUB
Perte consécutive maximale: -2 369.75 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Стратегия сбалансирована по риск/доходности за счет матрицы различных стратегий, которые были оптимизированы по доходности на истории как минимум в 10 лет с минимизацией просадок за весь период.
Aucun avis
2025.07.16 14:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.04.04 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 07:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.24 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 03:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.18 10:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 03:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.09 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 12:02
No swaps are charged
2025.03.05 12:02
No swaps are charged
2025.03.02 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 11:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 10:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MinRiskStrategy2
30 USD par mois
94%
0
0
USD
31K
RUB
37
0%
262
51%
100%
3.71
181.17
RUB
8%
1:1
