Ir Wijanto M M

One Deposit

Ir Wijanto M M
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 034
Kârla kapanan işlemler:
536 (51.83%)
Zararla kapanan işlemler:
498 (48.16%)
En iyi işlem:
98.81 USD
En kötü işlem:
-52.04 USD
Brüt kâr:
2 289.25 USD (306 151 pips)
Brüt zarar:
-1 763.17 USD (267 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (421.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
421.90 USD (23)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
93.11%
Maks. mevduat yükü:
61.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
536 (51.84%)
Satış işlemleri:
498 (48.16%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.27 USD
Ortalama zarar:
-3.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-30.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.52 USD (5)
Aylık büyüme:
-25.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.88 USD
Maksimum:
337.38 USD (36.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.45% (248.65 USD)
Varlığa göre:
50.06% (82.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 286
EURJPY 262
#NDX 197
GOLD 175
GBPUSD 31
EURUSD 30
GBPJPY 21
#DAX 17
USDCHF 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
AUDUSD 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 13
EURJPY 24
#NDX 80
GOLD 442
GBPUSD -12
EURUSD 2
GBPJPY -17
#DAX -7
USDCHF 2
USDCAD -1
NZDUSD -1
AUDUSD 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.8K
EURJPY 2.1K
#NDX 2K
GOLD 44K
GBPUSD -480
EURUSD 160
GBPJPY -545
#DAX -4.9K
USDCHF 15
USDCAD -26
NZDUSD -51
AUDUSD 64
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.81 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +421.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.83 USD

Only trade Nasdaq and JPY pairs.
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.52% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 00:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
