Signaux / MetaTrader 4 / One Deposit
Ir Wijanto M M

One Deposit

Ir Wijanto M M
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 034
Bénéfice trades:
536 (51.83%)
Perte trades:
498 (48.16%)
Meilleure transaction:
98.81 USD
Pire transaction:
-52.04 USD
Bénéfice brut:
2 289.25 USD (306 151 pips)
Perte brute:
-1 763.17 USD (267 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (421.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
421.90 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
93.11%
Charge de dépôt maximale:
61.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
536 (51.84%)
Courts trades:
498 (48.16%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
4.27 USD
Perte moyenne:
-3.54 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-30.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
-25.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.88 USD
Maximal:
337.38 USD (36.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.45% (248.65 USD)
Par fonds propres:
50.06% (82.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 286
EURJPY 262
#NDX 197
GOLD 175
GBPUSD 31
EURUSD 30
GBPJPY 21
#DAX 17
USDCHF 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 13
EURJPY 24
#NDX 80
GOLD 442
GBPUSD -12
EURUSD 2
GBPJPY -17
#DAX -7
USDCHF 2
USDCAD -1
NZDUSD -1
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3.8K
EURJPY 2.1K
#NDX 2K
GOLD 44K
GBPUSD -480
EURUSD 160
GBPJPY -545
#DAX -4.9K
USDCHF 15
USDCAD -26
NZDUSD -51
AUDUSD 64
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.81 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +421.90 USD
Perte consécutive maximale: -30.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Only trade Nasdaq and JPY pairs.
Aucun avis
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.52% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 00:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
