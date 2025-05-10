SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stop loss 15 dollars
Ir Wijanto M M

Stop loss 15 dollars

Ir Wijanto M M
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 609
Kârla kapanan işlemler:
1 407 (53.92%)
Zararla kapanan işlemler:
1 202 (46.07%)
En iyi işlem:
386.36 USD
En kötü işlem:
-240.55 USD
Brüt kâr:
14 446.34 USD (12 777 981 pips)
Brüt zarar:
-15 475.12 USD (13 500 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (259.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
475.92 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
84.28%
Maks. mevduat yükü:
120.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
1 325 (50.79%)
Satış işlemleri:
1 284 (49.21%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
10.27 USD
Ortalama zarar:
-12.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-1 093.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 093.87 USD (41)
Aylık büyüme:
-76.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 046.24 USD
Maksimum:
2 618.53 USD (85.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.23% (2 618.53 USD)
Varlığa göre:
49.40% (978.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1042
BTCUSD 861
USDJPY 324
EURJPY 297
Gold 32
USDCAD 15
GBPJPY 10
USDCHF 8
EURUSD 8
GBPUSD 5
NZDUSD 4
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 832
BTCUSD -2.2K
USDJPY 386
EURJPY 60
Gold 152
USDCAD -47
GBPJPY -164
USDCHF 120
EURUSD 6
GBPUSD -105
NZDUSD -68
AUDUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 312K
BTCUSD -1M
USDJPY -9.1K
EURJPY 14K
Gold 3K
USDCAD -1.2K
GBPJPY -1.5K
USDCHF 972
EURUSD 107
GBPUSD -1K
NZDUSD -684
AUDUSD 50
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +386.36 USD
En kötü işlem: -241 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +259.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 093.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IVMarkets-Live
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
NordFX-Real5
0.00 × 1
RVForex-Demo
0.00 × 35
Prosperity-Live
0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
XMUK-Real 6
0.00 × 48
RistonCapital-Real
0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
IronFXBM-Real10
0.00 × 74
IG-LIVE
0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
AFXCapital-Real
0.00 × 17
STOUK-Real
0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 4
DIS-Real-01
0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
LCG-Live1
0.00 × 5
1073 daha fazla...
Especially for Jpy pair with martingale technique. Closed all by planned profit percentage.
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
