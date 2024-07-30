SinyallerBölümler
Ir Wijanto M M

Usd Circle

Ir Wijanto M M
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 400
Kârla kapanan işlemler:
568 (40.57%)
Zararla kapanan işlemler:
832 (59.43%)
En iyi işlem:
86.40 USD
En kötü işlem:
-124.50 USD
Brüt kâr:
3 916.74 USD (211 184 pips)
Brüt zarar:
-3 883.08 USD (218 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (100.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.30 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
73.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
702 (50.14%)
Satış işlemleri:
698 (49.86%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
6.90 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-837.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-837.80 USD (24)
Aylık büyüme:
3.76%
Yıllık tahmin:
45.65%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
277.29 USD
Maksimum:
1 209.98 USD (62.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.61% (1 209.98 USD)
Varlığa göre:
66.84% (1 154.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#NDX 429
USDJPY 417
GBPUSD 155
EURJPY 123
EURUSD 82
GBPJPY 52
USDCAD 30
#DAX 27
AUDUSD 26
USDCHF 26
NZDUSD 21
GOLD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#NDX 84
USDJPY 172
GBPUSD -257
EURJPY 159
EURUSD 44
GBPJPY -78
USDCAD 55
#DAX -107
AUDUSD -140
USDCHF 77
NZDUSD 14
GOLD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#NDX -4K
USDJPY -3K
GBPUSD -3.3K
EURJPY 3.6K
EURUSD 494
GBPJPY -1.1K
USDCAD 702
#DAX 5
AUDUSD -1.4K
USDCHF 572
NZDUSD 150
GOLD -533
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.40 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +100.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -837.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 19:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.16 06:53
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Usd Circle
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
1K
USD
61
98%
1 400
40%
98%
1.00
0.02
USD
67%
1:500
