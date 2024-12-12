Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IVMarkets-Live 0.00 × 10 ICMCapitalVC-LIVE2 0.00 × 41 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 5 NordFX-Real5 0.00 × 1 RVForex-Demo 0.00 × 35 Prosperity-Live 0.00 × 5 ZeroMarkets-Live-1 0.00 × 12 WindsorBrokers-REAL3 0.00 × 8 XMUK-Real 6 0.00 × 48 RistonCapital-Real 0.00 × 25 USGVU-LiveAsia 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live2 0.00 × 116 LMAX-LiveUK 0.00 × 3 PacificUnionLLC-Live 3 0.00 × 2 AxioryAsia-06Live 0.00 × 51 IronFXBM-Real10 0.00 × 74 IG-LIVE 0.00 × 1 CoreSpreads-LiveBravo 0.00 × 43 AFXCapital-Real 0.00 × 17 STOUK-Real 0.00 × 7 XM.COM-AU-Real 17 0.00 × 2 FOREX.comGlobalCN-Live 126 0.00 × 4 DIS-Real-01 0.00 × 54 TurnkeyFX-Demo 0.00 × 376 LCG-Live1 0.00 × 5 1073 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya