İşlemler:
1 912
Kârla kapanan işlemler:
871 (45.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 041 (54.45%)
En iyi işlem:
1 528.07 USD
En kötü işlem:
-371.61 USD
Brüt kâr:
20 174.95 USD (1 718 086 pips)
Brüt zarar:
-19 459.19 USD (2 095 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (79.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 816.24 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
93.72%
Maks. mevduat yükü:
122.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
148
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
928 (48.54%)
Satış işlemleri:
984 (51.46%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
23.16 USD
Ortalama zarar:
-18.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-274.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 467.95 USD (10)
Aylık büyüme:
-36.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 519.84 USD
Maksimum:
2 994.07 USD (38.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.21% (2 994.07 USD)
Varlığa göre:
70.56% (3 025.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|583
|EURJPY
|547
|Gold
|269
|XAUUSD
|124
|GBPJPY
|102
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|77
|BTCUSD
|56
|USDCAD
|18
|NDXUSD
|16
|AUDUSD
|11
|USDCHF
|8
|NZDUSD
|7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.8K
|EURJPY
|1.7K
|Gold
|162
|XAUUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|-851
|GBPUSD
|-441
|EURUSD
|164
|BTCUSD
|-105
|USDCAD
|37
|NDXUSD
|2
|AUDUSD
|45
|USDCHF
|-8
|NZDUSD
|30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-45K
|EURJPY
|21K
|Gold
|-20K
|XAUUSD
|-269K
|GBPJPY
|-9.3K
|GBPUSD
|-4.1K
|EURUSD
|5K
|BTCUSD
|-104K
|USDCAD
|260
|NDXUSD
|46K
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|-61
|NZDUSD
|723
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 528.07 USD
En kötü işlem: -372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +79.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -274.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 41
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
NordFX-Real5
|0.00 × 1
RVForex-Demo
|0.00 × 35
Prosperity-Live
|0.00 × 5
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 8
XMUK-Real 6
|0.00 × 48
RistonCapital-Real
|0.00 × 25
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
IronFXBM-Real10
|0.00 × 74
IG-LIVE
|0.00 × 1
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 43
AFXCapital-Real
|0.00 × 17
STOUK-Real
|0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 4
DIS-Real-01
|0.00 × 54
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
LCG-Live1
|0.00 × 5
Orders based on Fibonacci expansion. Not every time there is a moment for the order price.
