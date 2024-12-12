SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HiLo 123
Ir Wijanto M M

HiLo 123

Ir Wijanto M M
0 inceleme
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -10%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 912
Kârla kapanan işlemler:
871 (45.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 041 (54.45%)
En iyi işlem:
1 528.07 USD
En kötü işlem:
-371.61 USD
Brüt kâr:
20 174.95 USD (1 718 086 pips)
Brüt zarar:
-19 459.19 USD (2 095 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (79.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 816.24 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
93.72%
Maks. mevduat yükü:
122.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
148
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
928 (48.54%)
Satış işlemleri:
984 (51.46%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
23.16 USD
Ortalama zarar:
-18.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-274.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 467.95 USD (10)
Aylık büyüme:
-36.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 519.84 USD
Maksimum:
2 994.07 USD (38.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.21% (2 994.07 USD)
Varlığa göre:
70.56% (3 025.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 583
EURJPY 547
Gold 269
XAUUSD 124
GBPJPY 102
GBPUSD 94
EURUSD 77
BTCUSD 56
USDCAD 18
NDXUSD 16
AUDUSD 11
USDCHF 8
NZDUSD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.8K
EURJPY 1.7K
Gold 162
XAUUSD -1.8K
GBPJPY -851
GBPUSD -441
EURUSD 164
BTCUSD -105
USDCAD 37
NDXUSD 2
AUDUSD 45
USDCHF -8
NZDUSD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -45K
EURJPY 21K
Gold -20K
XAUUSD -269K
GBPJPY -9.3K
GBPUSD -4.1K
EURUSD 5K
BTCUSD -104K
USDCAD 260
NDXUSD 46K
AUDUSD 1.2K
USDCHF -61
NZDUSD 723
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 528.07 USD
En kötü işlem: -372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +79.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -274.53 USD

Orders based on Fibonacci expansion. Not every time there is a moment for the order price.
İnceleme yok
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 03:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 20:15
A large drawdown may occur on the account again
