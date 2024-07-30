SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jpy Circle
Ir Wijanto M M

Jpy Circle

Ir Wijanto M M
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 516
Kârla kapanan işlemler:
635 (41.88%)
Zararla kapanan işlemler:
881 (58.11%)
En iyi işlem:
270.14 USD
En kötü işlem:
-108.00 USD
Brüt kâr:
5 683.23 USD (258 035 pips)
Brüt zarar:
-5 216.45 USD (292 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (314.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
314.33 USD (31)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
90.72%
Maks. mevduat yükü:
70.30%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
772 (50.92%)
Satış işlemleri:
744 (49.08%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
8.95 USD
Ortalama zarar:
-5.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-861.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-861.94 USD (21)
Aylık büyüme:
-1.15%
Yıllık tahmin:
-13.94%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 038.05 USD (47.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.49% (1 038.05 USD)
Varlığa göre:
63.93% (1 029.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#NDX 499
USDJPY 408
EURJPY 395
GBPJPY 87
#DAX 58
CHFJPY 15
NZDJPY 10
AUDJPY 10
CADJPY 9
USDCHF 7
GOLD 5
USDCAD 3
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPUSD 3
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#NDX -228
USDJPY -127
EURJPY 520
GBPJPY 193
#DAX 22
CHFJPY 64
NZDJPY 11
AUDJPY 76
CADJPY 49
USDCHF -3
GOLD -89
USDCAD -4
AUDUSD 13
NZDUSD -9
GBPUSD -16
EURUSD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#NDX -33K
USDJPY -6.1K
EURJPY 2.6K
GBPJPY -70
#DAX 812
CHFJPY 687
NZDJPY 62
AUDJPY 1.2K
CADJPY 693
USDCHF -27
GOLD -1.8K
USDCAD -32
AUDUSD 64
NZDUSD -60
GBPUSD -78
EURUSD -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +270.14 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +314.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -861.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading based on the correlation of several currency movements. Not every day to get a signal to open a position.
İnceleme yok
2025.09.29 10:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.20 09:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.01 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 15:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
