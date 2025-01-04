- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
536 (51.83%)
Loss Trade:
498 (48.16%)
Best Trade:
98.81 USD
Worst Trade:
-52.04 USD
Profitto lordo:
2 289.25 USD (306 151 pips)
Perdita lorda:
-1 763.17 USD (267 333 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (421.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.90 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
93.11%
Massimo carico di deposito:
61.43%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
536 (51.84%)
Short Trade:
498 (48.16%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-3.54 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-30.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.52 USD (5)
Crescita mensile:
-25.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.88 USD
Massimale:
337.38 USD (36.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.45% (248.65 USD)
Per equità:
50.06% (82.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|286
|EURJPY
|262
|#NDX
|197
|GOLD
|175
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|30
|GBPJPY
|21
|#DAX
|17
|USDCHF
|4
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|13
|EURJPY
|24
|#NDX
|80
|GOLD
|442
|GBPUSD
|-12
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|-17
|#DAX
|-7
|USDCHF
|2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.8K
|EURJPY
|2.1K
|#NDX
|2K
|GOLD
|44K
|GBPUSD
|-480
|EURUSD
|160
|GBPJPY
|-545
|#DAX
|-4.9K
|USDCHF
|15
|USDCAD
|-26
|NZDUSD
|-51
|AUDUSD
|64
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.81 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +421.90 USD
Massima perdita consecutiva: -30.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Only trade Nasdaq and JPY pairs.
Non ci sono recensioni