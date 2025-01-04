SegnaliSezioni
Ir Wijanto M M

One Deposit

Ir Wijanto M M
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -68%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
536 (51.83%)
Loss Trade:
498 (48.16%)
Best Trade:
98.81 USD
Worst Trade:
-52.04 USD
Profitto lordo:
2 289.25 USD (306 151 pips)
Perdita lorda:
-1 763.17 USD (267 333 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (421.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.90 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
93.11%
Massimo carico di deposito:
61.43%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
536 (51.84%)
Short Trade:
498 (48.16%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-3.54 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-30.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.52 USD (5)
Crescita mensile:
-25.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.88 USD
Massimale:
337.38 USD (36.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.45% (248.65 USD)
Per equità:
50.06% (82.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 286
EURJPY 262
#NDX 197
GOLD 175
GBPUSD 31
EURUSD 30
GBPJPY 21
#DAX 17
USDCHF 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 13
EURJPY 24
#NDX 80
GOLD 442
GBPUSD -12
EURUSD 2
GBPJPY -17
#DAX -7
USDCHF 2
USDCAD -1
NZDUSD -1
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.8K
EURJPY 2.1K
#NDX 2K
GOLD 44K
GBPUSD -480
EURUSD 160
GBPJPY -545
#DAX -4.9K
USDCHF 15
USDCAD -26
NZDUSD -51
AUDUSD 64
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.81 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +421.90 USD
Massima perdita consecutiva: -30.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Only trade Nasdaq and JPY pairs.
Non ci sono recensioni
2025.11.21 19:32
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.52% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.20 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 00:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
