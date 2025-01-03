SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ALPHA Hero 2025
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
FBS-Real-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
680
Kârla kapanan işlemler:
556 (81.76%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (18.24%)
En iyi işlem:
432.01 USD
En kötü işlem:
-108.98 USD
Brüt kâr:
4 577.13 USD (60 669 pips)
Brüt zarar:
-1 290.66 USD (72 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 745.22 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.40
Alış işlemleri:
376 (55.29%)
Satış işlemleri:
304 (44.71%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
4.83 USD
Ortalama kâr:
8.23 USD
Ortalama zarar:
-10.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-513.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-513.63 USD (8)
Aylık büyüme:
2.59%
Yıllık tahmin:
33.22%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
513.63 USD (3.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.64% (513.63 USD)
Varlığa göre:
43.21% (4 590.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 397
GBPUSD 269
archived 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 246
GBPUSD 295
archived 2.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -4.4K
GBPUSD -7.7K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +432.01 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +13.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -513.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
297 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALPHA Hero 2025
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
10K
USD
39
97%
680
81%
100%
3.54
4.83
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.