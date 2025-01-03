- Büyüme
İşlemler:
680
Kârla kapanan işlemler:
556 (81.76%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (18.24%)
En iyi işlem:
432.01 USD
En kötü işlem:
-108.98 USD
Brüt kâr:
4 577.13 USD (60 669 pips)
Brüt zarar:
-1 290.66 USD (72 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (13.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 745.22 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.40
Alış işlemleri:
376 (55.29%)
Satış işlemleri:
304 (44.71%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
4.83 USD
Ortalama kâr:
8.23 USD
Ortalama zarar:
-10.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-513.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-513.63 USD (8)
Aylık büyüme:
2.59%
Yıllık tahmin:
33.22%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
513.63 USD (3.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.64% (513.63 USD)
Varlığa göre:
43.21% (4 590.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|397
|GBPUSD
|269
|archived
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|246
|GBPUSD
|295
|archived
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-4.4K
|GBPUSD
|-7.7K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +432.01 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +13.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -513.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
39
97%
680
81%
100%
3.54
4.83
USD
USD
43%
1:500