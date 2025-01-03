- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
782
盈利交易:
640 (81.84%)
亏损交易:
142 (18.16%)
最好交易:
369.24 USD
最差交易:
-65.10 USD
毛利:
5 196.61 USD (72 653 pips)
毛利亏损:
-909.92 USD (73 539 pips)
最大连续赢利:
24 (318.23 USD)
最大连续盈利:
3 691.19 USD (20)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.13%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
61
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.93
长期交易:
445 (56.91%)
短期交易:
337 (43.09%)
利润因子:
5.71
预期回报:
5.48 USD
平均利润:
8.12 USD
平均损失:
-6.41 USD
最大连续失误:
6 (-269.14 USD)
最大连续亏损:
-269.14 USD (6)
每月增长:
2.19%
年度预测:
26.56%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
269.14 USD (1.96%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (269.14 USD)
净值:
43.21% (4 590.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|499
|GBPUSD
|263
|archived
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|323
|GBPUSD
|272
|archived
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|3.6K
|GBPUSD
|-4.5K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
53
97%
782
81%
100%
5.71
5.48
USD
USD
43%
1:500