Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0条评论
可靠性
53
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 48%
FBS-Real-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
782
盈利交易:
640 (81.84%)
亏损交易:
142 (18.16%)
最好交易:
369.24 USD
最差交易:
-65.10 USD
毛利:
5 196.61 USD (72 653 pips)
毛利亏损:
-909.92 USD (73 539 pips)
最大连续赢利:
24 (318.23 USD)
最大连续盈利:
3 691.19 USD (20)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.13%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
61
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.93
长期交易:
445 (56.91%)
短期交易:
337 (43.09%)
利润因子:
5.71
预期回报:
5.48 USD
平均利润:
8.12 USD
平均损失:
-6.41 USD
最大连续失误:
6 (-269.14 USD)
最大连续亏损:
-269.14 USD (6)
每月增长:
2.19%
年度预测:
26.56%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
269.14 USD (1.96%)
相对跌幅:
结余:
2.51% (269.14 USD)
净值:
43.21% (4 590.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 499
GBPUSD 263
archived 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 323
GBPUSD 272
archived 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD 3.6K
GBPUSD -4.5K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +369.24 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +318.23 USD
最大连续亏损: -269.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
297 更多...
没有评论
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ALPHA Hero 2025
每月30 USD
48%
0
0
USD
10K
USD
53
97%
782
81%
100%
5.71
5.48
USD
43%
1:500
