Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
677
Bénéfice trades:
553 (81.68%)
Perte trades:
124 (18.32%)
Meilleure transaction:
432.01 USD
Pire transaction:
-108.98 USD
Bénéfice brut:
4 575.70 USD (60 499 pips)
Perte brute:
-1 290.66 USD (72 703 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (13.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 745.22 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.13%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.40
Longs trades:
373 (55.10%)
Courts trades:
304 (44.90%)
Facteur de profit:
3.55
Rendement attendu:
4.85 USD
Bénéfice moyen:
8.27 USD
Perte moyenne:
-10.41 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-513.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-513.63 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.72%
Prévision annuelle:
32.99%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
513.63 USD (3.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.64% (513.63 USD)
Par fonds propres:
43.21% (4 590.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 396
GBPUSD 267
archived 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 246
GBPUSD 294
archived 2.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -4.4K
GBPUSD -7.8K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +432.01 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +13.67 USD
Perte consécutive maximale: -513.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
297 plus...
Aucun avis
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.