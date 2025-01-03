СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ALPHA Hero 2025
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 отзывов
Надежность
53 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
FBS-Real-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
640 (81.84%)
Убыточных трейдов:
142 (18.16%)
Лучший трейд:
369.24 USD
Худший трейд:
-65.10 USD
Общая прибыль:
5 196.61 USD (72 653 pips)
Общий убыток:
-909.92 USD (73 539 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (318.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 691.19 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.13%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.93
Длинных трейдов:
445 (56.91%)
Коротких трейдов:
337 (43.09%)
Профит фактор:
5.71
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-6.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-269.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-269.14 USD (6)
Прирост в месяц:
2.19%
Годовой прогноз:
26.56%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
269.14 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (269.14 USD)
По эквити:
43.21% (4 590.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 499
GBPUSD 263
archived 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 323
GBPUSD 272
archived 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 3.6K
GBPUSD -4.5K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +369.24 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +318.23 USD
Макс. убыток в серии: -269.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
еще 297...
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.