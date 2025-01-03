- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
640 (81.84%)
Убыточных трейдов:
142 (18.16%)
Лучший трейд:
369.24 USD
Худший трейд:
-65.10 USD
Общая прибыль:
5 196.61 USD (72 653 pips)
Общий убыток:
-909.92 USD (73 539 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (318.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 691.19 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.13%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.93
Длинных трейдов:
445 (56.91%)
Коротких трейдов:
337 (43.09%)
Профит фактор:
5.71
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-6.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-269.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-269.14 USD (6)
Прирост в месяц:
2.19%
Годовой прогноз:
26.56%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
269.14 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.51% (269.14 USD)
По эквити:
43.21% (4 590.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|499
|GBPUSD
|263
|archived
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|323
|GBPUSD
|272
|archived
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|3.6K
|GBPUSD
|-4.5K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +369.24 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +318.23 USD
Макс. убыток в серии: -269.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
еще 297...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
53
97%
782
81%
100%
5.71
5.48
USD
USD
43%
1:500