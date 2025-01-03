SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ALPHA Hero 2025
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 48%
FBS-Real-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
842
Transacciones Rentables:
693 (82.30%)
Transacciones Irrentables:
149 (17.70%)
Mejor transacción:
369.24 USD
Peor transacción:
-65.10 USD
Beneficio Bruto:
5 256.47 USD (77 442 pips)
Pérdidas Brutas:
-936.67 USD (76 733 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (318.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 691.19 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
94
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
16.05
Transacciones Largas:
472 (56.06%)
Transacciones Cortas:
370 (43.94%)
Factor de Beneficio:
5.61
Beneficio Esperado:
5.13 USD
Beneficio medio:
7.59 USD
Pérdidas medias:
-6.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-269.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-269.14 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.39%
Pronóstico anual:
29.17%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
269.14 USD (1.96%)
Reducción relativa:
De balance:
2.51% (269.14 USD)
De fondos:
43.21% (4 590.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 540
GBPUSD 282
archived 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 342
GBPUSD 286
archived 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD 4.2K
GBPUSD -3.5K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +369.24 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +318.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -269.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
otros 297...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ALPHA Hero 2025
30 USD al mes
48%
0
0
USD
10K
USD
54
97%
842
82%
100%
5.61
5.13
USD
43%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.