- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
783
Negociações com lucro:
641 (81.86%)
Negociações com perda:
142 (18.14%)
Melhor negociação:
369.24 USD
Pior negociação:
-65.10 USD
Lucro bruto:
5 197.06 USD (72 697 pips)
Perda bruta:
-909.92 USD (73 539 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (318.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 691.19 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.13%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.93
Negociações longas:
446 (56.96%)
Negociações curtas:
337 (43.04%)
Fator de lucro:
5.71
Valor esperado:
5.48 USD
Lucro médio:
8.11 USD
Perda média:
-6.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-269.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-269.14 USD (6)
Crescimento mensal:
2.20%
Previsão anual:
26.65%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
269.14 USD (1.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.51% (269.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.21% (4 590.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|499
|GBPUSD
|264
|archived
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|323
|GBPUSD
|273
|archived
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|3.6K
|GBPUSD
|-4.5K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +369.24 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +318.23 USD
Máxima perda consecutiva: -269.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
53
97%
783
81%
100%
5.71
5.48
USD
USD
43%
1:500