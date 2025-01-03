SinaisSeções
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 comentários
Confiabilidade
53 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 48%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
783
Negociações com lucro:
641 (81.86%)
Negociações com perda:
142 (18.14%)
Melhor negociação:
369.24 USD
Pior negociação:
-65.10 USD
Lucro bruto:
5 197.06 USD (72 697 pips)
Perda bruta:
-909.92 USD (73 539 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (318.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 691.19 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.13%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
15.93
Negociações longas:
446 (56.96%)
Negociações curtas:
337 (43.04%)
Fator de lucro:
5.71
Valor esperado:
5.48 USD
Lucro médio:
8.11 USD
Perda média:
-6.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-269.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-269.14 USD (6)
Crescimento mensal:
2.20%
Previsão anual:
26.65%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
269.14 USD (1.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.51% (269.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.21% (4 590.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 499
GBPUSD 264
archived 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 323
GBPUSD 273
archived 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD 3.6K
GBPUSD -4.5K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +369.24 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +318.23 USD
Máxima perda consecutiva: -269.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
297 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ALPHA Hero 2025
30 USD por mês
48%
0
0
USD
10K
USD
53
97%
783
81%
100%
5.71
5.48
USD
43%
1:500
