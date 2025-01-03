シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ALPHA Hero 2025
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
レビュー0件
信頼性
53週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
FBS-Real-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
787
利益トレード:
644 (81.82%)
損失トレード:
143 (18.17%)
ベストトレード:
369.24 USD
最悪のトレード:
-65.10 USD
総利益:
5 200.54 USD (72 988 pips)
総損失:
-911.85 USD (73 827 pips)
最大連続の勝ち:
24 (318.23 USD)
最大連続利益:
3 691.19 USD (20)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.13%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.93
長いトレード:
447 (56.80%)
短いトレード:
340 (43.20%)
プロフィットファクター:
5.70
期待されたペイオフ:
5.45 USD
平均利益:
8.08 USD
平均損失:
-6.38 USD
最大連続の負け:
6 (-269.14 USD)
最大連続損失:
-269.14 USD (6)
月間成長:
2.21%
年間予想:
26.81%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
269.14 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.51% (269.14 USD)
エクイティによる:
43.21% (4 590.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 502
GBPUSD 265
archived 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 324
GBPUSD 273
archived 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD 3.6K
GBPUSD -4.4K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +369.24 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +318.23 USD
最大連続損失: -269.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
297 より多く...
レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください