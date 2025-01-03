- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
787
利益トレード:
644 (81.82%)
損失トレード:
143 (18.17%)
ベストトレード:
369.24 USD
最悪のトレード:
-65.10 USD
総利益:
5 200.54 USD (72 988 pips)
総損失:
-911.85 USD (73 827 pips)
最大連続の勝ち:
24 (318.23 USD)
最大連続利益:
3 691.19 USD (20)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.13%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.93
長いトレード:
447 (56.80%)
短いトレード:
340 (43.20%)
プロフィットファクター:
5.70
期待されたペイオフ:
5.45 USD
平均利益:
8.08 USD
平均損失:
-6.38 USD
最大連続の負け:
6 (-269.14 USD)
最大連続損失:
-269.14 USD (6)
月間成長:
2.21%
年間予想:
26.81%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
269.14 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.51% (269.14 USD)
エクイティによる:
43.21% (4 590.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|502
|GBPUSD
|265
|archived
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|324
|GBPUSD
|273
|archived
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|3.6K
|GBPUSD
|-4.4K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +369.24 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +318.23 USD
最大連続損失: -269.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
