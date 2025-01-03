- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
680
Profit Trade:
556 (81.76%)
Loss Trade:
124 (18.24%)
Best Trade:
432.01 USD
Worst Trade:
-108.98 USD
Profitto lordo:
4 577.13 USD (60 669 pips)
Perdita lorda:
-1 290.66 USD (72 703 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 745.22 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
376 (55.29%)
Short Trade:
304 (44.71%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
8.23 USD
Perdita media:
-10.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-513.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-513.63 USD (8)
Crescita mensile:
2.65%
Previsione annuale:
33.22%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
513.63 USD (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.64% (513.63 USD)
Per equità:
43.21% (4 590.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|397
|GBPUSD
|269
|archived
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|246
|GBPUSD
|295
|archived
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-4.4K
|GBPUSD
|-7.7K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +432.01 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +13.67 USD
Massima perdita consecutiva: -513.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
297 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
39
97%
680
81%
100%
3.54
4.83
USD
USD
43%
1:500