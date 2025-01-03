SegnaliSezioni
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
680
Profit Trade:
556 (81.76%)
Loss Trade:
124 (18.24%)
Best Trade:
432.01 USD
Worst Trade:
-108.98 USD
Profitto lordo:
4 577.13 USD (60 669 pips)
Perdita lorda:
-1 290.66 USD (72 703 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 745.22 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
376 (55.29%)
Short Trade:
304 (44.71%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
8.23 USD
Perdita media:
-10.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-513.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-513.63 USD (8)
Crescita mensile:
2.65%
Previsione annuale:
33.22%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
513.63 USD (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.64% (513.63 USD)
Per equità:
43.21% (4 590.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 397
GBPUSD 269
archived 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 246
GBPUSD 295
archived 2.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -4.4K
GBPUSD -7.7K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +432.01 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +13.67 USD
Massima perdita consecutiva: -513.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
297 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.