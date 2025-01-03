- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
787
Gewinntrades:
644 (81.82%)
Verlusttrades:
143 (18.17%)
Bester Trade:
369.24 USD
Schlechtester Trade:
-65.10 USD
Bruttoprofit:
5 200.54 USD (72 988 pips)
Bruttoverlust:
-911.85 USD (73 827 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (318.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 691.19 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.13%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
64
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
15.93
Long-Positionen:
447 (56.80%)
Short-Positionen:
340 (43.20%)
Profit-Faktor:
5.70
Mathematische Gewinnerwartung:
5.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-269.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-269.14 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.21%
Jahresprognose:
26.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
269.14 USD (1.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.51% (269.14 USD)
Kapital:
43.21% (4 590.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|502
|GBPUSD
|265
|archived
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|324
|GBPUSD
|273
|archived
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|3.6K
|GBPUSD
|-4.4K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +369.24 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +318.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -269.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 10
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
noch 297 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
53
97%
787
81%
100%
5.70
5.45
USD
USD
43%
1:500