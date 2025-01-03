SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ALPHA Hero 2025
Andy Halim

ALPHA Hero 2025

Andy Halim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
53 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
FBS-Real-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
787
Gewinntrades:
644 (81.82%)
Verlusttrades:
143 (18.17%)
Bester Trade:
369.24 USD
Schlechtester Trade:
-65.10 USD
Bruttoprofit:
5 200.54 USD (72 988 pips)
Bruttoverlust:
-911.85 USD (73 827 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (318.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 691.19 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.13%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
64
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
15.93
Long-Positionen:
447 (56.80%)
Short-Positionen:
340 (43.20%)
Profit-Faktor:
5.70
Mathematische Gewinnerwartung:
5.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-269.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-269.14 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.21%
Jahresprognose:
26.81%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
269.14 USD (1.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.51% (269.14 USD)
Kapital:
43.21% (4 590.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 502
GBPUSD 265
archived 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 324
GBPUSD 273
archived 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 3.6K
GBPUSD -4.4K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +369.24 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +318.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -269.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live17
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 10
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 21
SuperForex-Real
0.00 × 18
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
noch 297 ...
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.10 04:22
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 00:41
Share of trading days is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.03 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
No swaps are charged on the signal account
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.