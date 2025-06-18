Dövizler / X
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
X fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.78 ve Yüksek fiyatı olarak 54.89 aralığında işlem gördü.
United States Steel Corporation Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
54.78 54.89
Yıllık aralık
26.91 54.90
- Önceki kapanış
- 54.85
- Açılış
- 54.83
- Satış
- 54.85
- Alış
- 55.15
- Düşük
- 54.78
- Yüksek
- 54.89
- Hacim
- 10.810 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.52%
- 6 aylık değişim
- 60.10%
- Yıllık değişim
- 44.99%
21 Eylül, Pazar