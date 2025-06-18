Valute / X
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio X ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.78 e ad un massimo di 54.89.
Segui le dinamiche di United States Steel Corporation Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
54.78 54.89
Intervallo Annuale
26.91 54.90
- Chiusura Precedente
- 54.85
- Apertura
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Minimo
- 54.78
- Massimo
- 54.89
- Volume
- 10.810 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.52%
- Variazione Semestrale
- 60.10%
- Variazione Annuale
- 44.99%
20 settembre, sabato