통화 / X
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
X 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.78이고 고가는 54.89이었습니다.
United States Steel Corporation Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
54.78 54.89
년간 변동
26.91 54.90
- 이전 종가
- 54.85
- 시가
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- 저가
- 54.78
- 고가
- 54.89
- 볼륨
- 10.810 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 2.52%
- 6개월 변동
- 60.10%
- 년간 변동율
- 44.99%
