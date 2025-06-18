通貨 / X
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Xの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり54.78の安値と54.89の高値で取引されました。
United States Steel Corporation Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
54.78 54.89
1年のレンジ
26.91 54.90
- 以前の終値
- 54.85
- 始値
- 54.83
- 買値
- 54.85
- 買値
- 55.15
- 安値
- 54.78
- 高値
- 54.89
- 出来高
- 10.810 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.52%
- 6ヶ月の変化
- 60.10%
- 1年の変化
- 44.99%
