X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von X hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.78 bis zu einem Hoch von 54.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Steel Corporation Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
54.78 54.89
Jahresspanne
26.91 54.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.85
- Eröffnung
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Tief
- 54.78
- Hoch
- 54.89
- Volumen
- 10.810 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.52%
- 6-Monatsänderung
- 60.10%
- Jahresänderung
- 44.99%
