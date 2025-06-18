KurseKategorien
X: United States Steel Corporation Common Stock

54.85 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von X hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.78 bis zu einem Hoch von 54.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States Steel Corporation Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
54.78 54.89
Jahresspanne
26.91 54.90
Vorheriger Schlusskurs
54.85
Eröffnung
54.83
Bid
54.85
Ask
55.15
Tief
54.78
Hoch
54.89
Volumen
10.810 K
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.52%
6-Monatsänderung
60.10%
Jahresänderung
44.99%
