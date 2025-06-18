Devises / X
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de X a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.78 et à un maximum de 54.89.
Suivez la dynamique United States Steel Corporation Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
X Nouvelles
- Scotiabank relève TMX Group à Surperformance Sectorielle pour sa durabilité des bénéfices
- Scotiabank upgrades TMX Group stock to Sector Outperform on earnings durability
- Charlie Kirk Was Shot and Killed in a Post-Content-Moderation World
- Elon Musk Could Become First Trillionaire Under New Tesla Pay Package
- How Fining Elon Musk’s X Could Threaten the U.S.-E.U. Trade Deal
- “…Taxpayers of America Have a Right…to Return” Intel Stock (NASDAQ:INTC) Slips Despite Unlikely Trump Ally - TipRanks.com
- Brazil Clamped Down on Big Tech. Trump’s Tariffs Could Change That.
- Disney Settles Suit Brought by Gina Carano Over ‘Mandalorian’ Firing
- Right-Wing Influence Shaped the Sydney Sweeney Ad Debate
- TMX Group stock price target raised to C$62 by BMO Capital
- X Data Center Fire in Oregon Started Inside Power Cabinet, Authorities Say
- TMX Group price target raised to C$61 from C$57 at BMO Capital
- I Tried Grok’s Built-In Anime Companion and It Called Me a Twat
- Elon Musk Unveils Grok 4 Amid Controversy Over Chatbot’s Antisemitic Posts
- The $1 Billion Steel Bet That Just Made Hedge Funds Rich
- Linda Yaccarino Tried to Tame X. Now She’s Out as CEO
- Grok Is Spewing Antisemitic Garbage on X
- Elon Musk’s Lawyers Claim He ‘Does Not Use a Computer’
- U.S. Steel upgraded to BBB- by Fitch after Nippon Steel acquisition
- Dogecoin Revival? Elon Musk’s X Set To Launch Trading Features
- U.S. Steel Delists as Nippon Steel Completes $14.9 Billion Takeover
- Tariffs boost strategic importance of U.S. Steel deal, Nippon Steel CEO says
- Nippon Steel's purchase of U.S. Steel closes, with big role for Trump
- Trump Gains Power Over U.S. Steel After $14.9B Nippon Deal
Range quotidien
54.78 54.89
Range Annuel
26.91 54.90
- Clôture Précédente
- 54.85
- Ouverture
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Plus Bas
- 54.78
- Plus Haut
- 54.89
- Volume
- 10.810 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.52%
- Changement à 6 Mois
- 60.10%
- Changement Annuel
- 44.99%
20 septembre, samedi