X: United States Steel Corporation Common Stock

54.85 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de X a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.78 et à un maximum de 54.89.

Suivez la dynamique United States Steel Corporation Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
54.78 54.89
Range Annuel
26.91 54.90
Clôture Précédente
54.85
Ouverture
54.83
Bid
54.85
Ask
55.15
Plus Bas
54.78
Plus Haut
54.89
Volume
10.810 K
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
2.52%
Changement à 6 Mois
60.10%
Changement Annuel
44.99%
20 septembre, samedi