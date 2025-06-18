Moedas / X
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do X para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.78 e o mais alto foi 54.89.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Steel Corporation Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
X Notícias
- Scotiabank eleva TMX Group para Setor de Desempenho Superior devido à durabilidade dos lucros
- Scotiabank upgrades TMX Group stock to Sector Outperform on earnings durability
- Charlie Kirk Was Shot and Killed in a Post-Content-Moderation World
- Elon Musk Could Become First Trillionaire Under New Tesla Pay Package
- How Fining Elon Musk’s X Could Threaten the U.S.-E.U. Trade Deal
- “…Taxpayers of America Have a Right…to Return” Intel Stock (NASDAQ:INTC) Slips Despite Unlikely Trump Ally - TipRanks.com
- Brazil Clamped Down on Big Tech. Trump’s Tariffs Could Change That.
- Disney Settles Suit Brought by Gina Carano Over ‘Mandalorian’ Firing
- Right-Wing Influence Shaped the Sydney Sweeney Ad Debate
- TMX Group stock price target raised to C$62 by BMO Capital
- X Data Center Fire in Oregon Started Inside Power Cabinet, Authorities Say
- TMX Group price target raised to C$61 from C$57 at BMO Capital
- I Tried Grok’s Built-In Anime Companion and It Called Me a Twat
- Elon Musk Unveils Grok 4 Amid Controversy Over Chatbot’s Antisemitic Posts
- The $1 Billion Steel Bet That Just Made Hedge Funds Rich
- Linda Yaccarino Tried to Tame X. Now She’s Out as CEO
- Grok Is Spewing Antisemitic Garbage on X
- Elon Musk’s Lawyers Claim He ‘Does Not Use a Computer’
- U.S. Steel upgraded to BBB- by Fitch after Nippon Steel acquisition
- Dogecoin Revival? Elon Musk’s X Set To Launch Trading Features
- U.S. Steel Delists as Nippon Steel Completes $14.9 Billion Takeover
- Tariffs boost strategic importance of U.S. Steel deal, Nippon Steel CEO says
- Nippon Steel's purchase of U.S. Steel closes, with big role for Trump
- Trump Gains Power Over U.S. Steel After $14.9B Nippon Deal
Faixa diária
54.78 54.89
Faixa anual
26.91 54.90
- Fechamento anterior
- 54.85
- Open
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Low
- 54.78
- High
- 54.89
- Volume
- 10.810 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.52%
- Mudança de 6 meses
- 60.10%
- Mudança anual
- 44.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh