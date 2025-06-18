Валюты / X
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс X за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.78, а максимальная — 54.89.
Следите за динамикой United States Steel Corporation Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Новости X
- Charlie Kirk Was Shot and Killed in a Post-Content-Moderation World
- Elon Musk Could Become First Trillionaire Under New Tesla Pay Package
- How Fining Elon Musk’s X Could Threaten the U.S.-E.U. Trade Deal
- “…Taxpayers of America Have a Right…to Return” Intel Stock (NASDAQ:INTC) Slips Despite Unlikely Trump Ally - TipRanks.com
- Brazil Clamped Down on Big Tech. Trump’s Tariffs Could Change That.
- Disney Settles Suit Brought by Gina Carano Over ‘Mandalorian’ Firing
- Right-Wing Influence Shaped the Sydney Sweeney Ad Debate
- TMX Group stock price target raised to C$62 by BMO Capital
- X Data Center Fire in Oregon Started Inside Power Cabinet, Authorities Say
- TMX Group price target raised to C$61 from C$57 at BMO Capital
- I Tried Grok’s Built-In Anime Companion and It Called Me a Twat
- Elon Musk Unveils Grok 4 Amid Controversy Over Chatbot’s Antisemitic Posts
- The $1 Billion Steel Bet That Just Made Hedge Funds Rich
- Linda Yaccarino Tried to Tame X. Now She’s Out as CEO
- Grok Is Spewing Antisemitic Garbage on X
- Elon Musk’s Lawyers Claim He ‘Does Not Use a Computer’
- U.S. Steel upgraded to BBB- by Fitch after Nippon Steel acquisition
- Dogecoin Revival? Elon Musk’s X Set To Launch Trading Features
- U.S. Steel Delists as Nippon Steel Completes $14.9 Billion Takeover
- Tariffs boost strategic importance of U.S. Steel deal, Nippon Steel CEO says
- Nippon Steel's purchase of U.S. Steel closes, with big role for Trump
- Trump Gains Power Over U.S. Steel After $14.9B Nippon Deal
- Nippon Steel completes acquisition of U.S. Steel in historic deal
- Nippon Steel’s acquisition of U.S. Steel closes, with big role for Trump
Дневной диапазон
54.78 54.89
Годовой диапазон
26.91 54.90
- Предыдущее закрытие
- 54.85
- Open
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Low
- 54.78
- High
- 54.89
- Объем
- 10.810 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 60.10%
- Годовое изменение
- 44.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.