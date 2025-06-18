Divisas / X
X: United States Steel Corporation Common Stock
54.85 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de X de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.78, mientras que el máximo ha alcanzado 54.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Steel Corporation Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
X News
- Scotiabank mejora la calificación de TMX Group a Mejor Rendimiento del Sector
- Scotiabank eleva TMX Group a Sector Outperform por durabilidad de ganancias
- Scotiabank upgrades TMX Group stock to Sector Outperform on earnings durability
- Charlie Kirk Was Shot and Killed in a Post-Content-Moderation World
- Elon Musk Could Become First Trillionaire Under New Tesla Pay Package
- How Fining Elon Musk’s X Could Threaten the U.S.-E.U. Trade Deal
- “…Taxpayers of America Have a Right…to Return” Intel Stock (NASDAQ:INTC) Slips Despite Unlikely Trump Ally - TipRanks.com
- Brazil Clamped Down on Big Tech. Trump’s Tariffs Could Change That.
- Disney Settles Suit Brought by Gina Carano Over ‘Mandalorian’ Firing
- Right-Wing Influence Shaped the Sydney Sweeney Ad Debate
- TMX Group stock price target raised to C$62 by BMO Capital
- X Data Center Fire in Oregon Started Inside Power Cabinet, Authorities Say
- TMX Group price target raised to C$61 from C$57 at BMO Capital
- I Tried Grok’s Built-In Anime Companion and It Called Me a Twat
- Elon Musk Unveils Grok 4 Amid Controversy Over Chatbot’s Antisemitic Posts
- The $1 Billion Steel Bet That Just Made Hedge Funds Rich
- Linda Yaccarino Tried to Tame X. Now She’s Out as CEO
- Grok Is Spewing Antisemitic Garbage on X
- Elon Musk’s Lawyers Claim He ‘Does Not Use a Computer’
- U.S. Steel upgraded to BBB- by Fitch after Nippon Steel acquisition
- Dogecoin Revival? Elon Musk’s X Set To Launch Trading Features
- U.S. Steel Delists as Nippon Steel Completes $14.9 Billion Takeover
- Tariffs boost strategic importance of U.S. Steel deal, Nippon Steel CEO says
- Nippon Steel's purchase of U.S. Steel closes, with big role for Trump
Rango diario
54.78 54.89
Rango anual
26.91 54.90
- Cierres anteriores
- 54.85
- Open
- 54.83
- Bid
- 54.85
- Ask
- 55.15
- Low
- 54.78
- High
- 54.89
- Volumen
- 10.810 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.52%
- Cambio a 6 meses
- 60.10%
- Cambio anual
- 44.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B