FiyatlarBölümler
Dövizler / SYM
Geri dön - Hisse senetleri

SYM: Symbotic Inc - Class A

57.05 USD 5.79 (11.30%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SYM fiyatı bugün 11.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.86 ve Yüksek fiyatı olarak 57.76 aralığında işlem gördü.

Symbotic Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYM haberleri

Günlük aralık
51.86 57.76
Yıllık aralık
16.32 57.76
Önceki kapanış
51.26
Açılış
51.87
Satış
57.05
Alış
57.35
Düşük
51.86
Yüksek
57.76
Hacim
8.855 K
Günlük değişim
11.30%
Aylık değişim
24.02%
6 aylık değişim
180.62%
Yıllık değişim
134.29%
21 Eylül, Pazar