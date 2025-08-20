Dövizler / SYM
SYM: Symbotic Inc - Class A
57.05 USD 5.79 (11.30%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SYM fiyatı bugün 11.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.86 ve Yüksek fiyatı olarak 57.76 aralığında işlem gördü.
Symbotic Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
51.86 57.76
Yıllık aralık
16.32 57.76
- Önceki kapanış
- 51.26
- Açılış
- 51.87
- Satış
- 57.05
- Alış
- 57.35
- Düşük
- 51.86
- Yüksek
- 57.76
- Hacim
- 8.855 K
- Günlük değişim
- 11.30%
- Aylık değişim
- 24.02%
- 6 aylık değişim
- 180.62%
- Yıllık değişim
- 134.29%
21 Eylül, Pazar