クォートセクション
通貨 / SYM
株に戻る

SYM: Symbotic Inc - Class A

51.26 USD 2.08 (4.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SYMの今日の為替レートは、4.23%変化しました。日中、通貨は1あたり49.71の安値と51.98の高値で取引されました。

Symbotic Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYM News

1日のレンジ
49.71 51.98
1年のレンジ
16.32 55.75
以前の終値
49.18
始値
50.00
買値
51.26
買値
51.56
安値
49.71
高値
51.98
出来高
3.200 K
1日の変化
4.23%
1ヶ月の変化
11.43%
6ヶ月の変化
152.14%
1年の変化
110.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K