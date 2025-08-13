通貨 / SYM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SYM: Symbotic Inc - Class A
51.26 USD 2.08 (4.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SYMの今日の為替レートは、4.23%変化しました。日中、通貨は1あたり49.71の安値と51.98の高値で取引されました。
Symbotic Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYM News
- Symbotic Inc. (SYM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Symbotic (SYM)
- Symbotic director Krasnow sells $182,561 in class A stock
- Symbotic's Premium Valuation: Buy, Hold or Sell the Stock Now?
- J or SYM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- The AI Bust Is Coming … but Not Yet
- GE Aerospace Leads Squadron Of 9 Top Performers Onto IBD Best Stock Lists: See Other New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Beyond the AI Hype: Professor Finanzen’s Guide to Hidden Champions in 2025
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Symbotic's Strong Backlog Growth: Is it a Sign for More Upside?
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- DA Davidson downgrades Symbotic on slower near-term growth
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Investors Heavily Search Symbotic Inc. (SYM): Here is What You Need to Know
- SYM vs. COHR: Which Technology Services Stock Has an Edge?
- Symbotic: Deployment Headwinds Likely To Weigh On The Stock (NASDAQ:SYM)
- ChatGPT‑5 Changed the Narrative: Why AI’s Next Leap Could Shrink the Winners’ Circle
- Ford Rollin L. sells Symbotic (SYM) shares worth $4.64 million
- Why AI Robotics Stock Symbotic Surged 38.9% in July
- Ladensohn sells Symbotic (SYM) shares worth $815k
1日のレンジ
49.71 51.98
1年のレンジ
16.32 55.75
- 以前の終値
- 49.18
- 始値
- 50.00
- 買値
- 51.26
- 買値
- 51.56
- 安値
- 49.71
- 高値
- 51.98
- 出来高
- 3.200 K
- 1日の変化
- 4.23%
- 1ヶ月の変化
- 11.43%
- 6ヶ月の変化
- 152.14%
- 1年の変化
- 110.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K