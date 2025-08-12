Moedas / SYM
SYM: Symbotic Inc - Class A
49.18 USD 2.43 (4.71%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SYM para hoje mudou para -4.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.90 e o mais alto foi 51.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Symbotic Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYM Notícias
Faixa diária
47.90 51.57
Faixa anual
16.32 55.75
- Fechamento anterior
- 51.61
- Open
- 51.19
- Bid
- 49.18
- Ask
- 49.48
- Low
- 47.90
- High
- 51.57
- Volume
- 4.524 K
- Mudança diária
- -4.71%
- Mudança mensal
- 6.91%
- Mudança de 6 meses
- 141.91%
- Mudança anual
- 101.97%
