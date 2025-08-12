货币 / SYM
SYM: Symbotic Inc - Class A
49.04 USD 2.57 (4.98%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SYM汇率已更改-4.98%。当日，交易品种以低点48.70和高点51.57进行交易。
关注Symbotic Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SYM新闻
日范围
48.70 51.57
年范围
16.32 55.75
- 前一天收盘价
- 51.61
- 开盘价
- 51.19
- 卖价
- 49.04
- 买价
- 49.34
- 最低价
- 48.70
- 最高价
- 51.57
- 交易量
- 1.160 K
- 日变化
- -4.98%
- 月变化
- 6.61%
- 6个月变化
- 141.22%
- 年变化
- 101.40%
