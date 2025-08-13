Währungen / SYM
SYM: Symbotic Inc - Class A
51.26 USD 2.08 (4.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYM hat sich für heute um 4.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.71 bis zu einem Hoch von 51.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Symbotic Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SYM News
Tagesspanne
49.71 51.98
Jahresspanne
16.32 55.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.18
- Eröffnung
- 50.00
- Bid
- 51.26
- Ask
- 51.56
- Tief
- 49.71
- Hoch
- 51.98
- Volumen
- 3.200 K
- Tagesänderung
- 4.23%
- Monatsänderung
- 11.43%
- 6-Monatsänderung
- 152.14%
- Jahresänderung
- 110.51%
