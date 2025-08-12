Валюты / SYM
SYM: Symbotic Inc - Class A
51.61 USD 0.22 (0.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYM за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.01, а максимальная — 52.17.
Следите за динамикой Symbotic Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.01 52.17
Годовой диапазон
16.32 55.75
- Предыдущее закрытие
- 51.39
- Open
- 52.00
- Bid
- 51.61
- Ask
- 51.91
- Low
- 50.01
- High
- 52.17
- Объем
- 2.972 K
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 12.20%
- 6-месячное изменение
- 153.86%
- Годовое изменение
- 111.95%
