OHI: Omega Healthcare Investors Inc

41.52 USD 0.22 (0.53%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OHI fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.33 ve Yüksek fiyatı olarak 41.81 aralığında işlem gördü.

Omega Healthcare Investors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
41.33 41.81
Yıllık aralık
35.04 43.88
Önceki kapanış
41.74
Açılış
41.63
Satış
41.52
Alış
41.82
Düşük
41.33
Yüksek
41.81
Hacim
2.182 K
Günlük değişim
-0.53%
Aylık değişim
-2.12%
6 aylık değişim
8.49%
Yıllık değişim
1.76%
21 Eylül, Pazar