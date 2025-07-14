Dövizler / OHI
OHI: Omega Healthcare Investors Inc
41.52 USD 0.22 (0.53%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OHI fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.33 ve Yüksek fiyatı olarak 41.81 aralığında işlem gördü.
Omega Healthcare Investors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OHI haberleri
Günlük aralık
41.33 41.81
Yıllık aralık
35.04 43.88
- Önceki kapanış
- 41.74
- Açılış
- 41.63
- Satış
- 41.52
- Alış
- 41.82
- Düşük
- 41.33
- Yüksek
- 41.81
- Hacim
- 2.182 K
- Günlük değişim
- -0.53%
- Aylık değişim
- -2.12%
- 6 aylık değişim
- 8.49%
- Yıllık değişim
- 1.76%
21 Eylül, Pazar