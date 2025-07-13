Moedas / OHI
OHI: Omega Healthcare Investors Inc
41.43 USD 0.19 (0.46%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OHI para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.39 e o mais alto foi 41.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Omega Healthcare Investors Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OHI Notícias
Faixa diária
41.39 41.67
Faixa anual
35.04 43.88
- Fechamento anterior
- 41.62
- Open
- 41.55
- Bid
- 41.43
- Ask
- 41.73
- Low
- 41.39
- High
- 41.67
- Volume
- 132
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- -2.33%
- Mudança de 6 meses
- 8.26%
- Mudança anual
- 1.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh