OHI: Omega Healthcare Investors Inc
41.52 USD 0.22 (0.53%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OHI 환율이 오늘 -0.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.33이고 고가는 41.81이었습니다.
Omega Healthcare Investors Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OHI News
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Omega Healthcare Investors: A Solid REIT With A Hefty Yield (NYSE:OHI)
- The Calm Before The Cut
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Omega invests in MedaSync to boost AI reimbursement software growth
- Omega Healthcare Investors (OHI) Upgraded to Buy: Here's Why
- Got $500? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- STRW vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Citizens reiterates Market Perform rating on Omega Healthcare stock
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- 3 High-Yield Healthcare Stocks to Buy Hand Over Fist in August
- Omega Healthcare (OHI) Q2 2025 Earnings Transcript
- Healthcare: Winning Sector ETF Amid Soft U.S. July Jobs Report
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Omega Healthcare (OHI) Q2 Revenue Up 12%
- Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Omega Healthcare Investors (OHI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Omega Healthcare Investors (OHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Medical REIT Dividend Roundup: I Prefer Omega Healthcare Over Medical Properties (MPW)
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- CareTrust REIT Is Just Getting Started (NYSE:CTRE)
- Trade War Redux
일일 변동 비율
41.33 41.81
년간 변동
35.04 43.88
- 이전 종가
- 41.74
- 시가
- 41.63
- Bid
- 41.52
- Ask
- 41.82
- 저가
- 41.33
- 고가
- 41.81
- 볼륨
- 2.182 K
- 일일 변동
- -0.53%
- 월 변동
- -2.12%
- 6개월 변동
- 8.49%
- 년간 변동율
- 1.76%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K