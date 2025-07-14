Währungen / OHI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OHI: Omega Healthcare Investors Inc
41.74 USD 0.12 (0.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OHI hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.27 bis zu einem Hoch von 41.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Omega Healthcare Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OHI News
- Mizuho hebt Kursziel für Omega Healthcare an, bleibt aber bei "Neutral"
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Omega Healthcare Investors: A Solid REIT With A Hefty Yield (NYSE:OHI)
- The Calm Before The Cut
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Omega invests in MedaSync to boost AI reimbursement software growth
- Omega Healthcare Investors (OHI) Upgraded to Buy: Here's Why
- Got $500? 3 Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
- STRW vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Citizens reiterates Market Perform rating on Omega Healthcare stock
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- 3 High-Yield Healthcare Stocks to Buy Hand Over Fist in August
- Omega Healthcare (OHI) Q2 2025 Earnings Transcript
- Healthcare: Winning Sector ETF Amid Soft U.S. July Jobs Report
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Omega Healthcare (OHI) Q2 Revenue Up 12%
- Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Omega Healthcare Investors (OHI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Omega Healthcare Investors (OHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Medical REIT Dividend Roundup: I Prefer Omega Healthcare Over Medical Properties (MPW)
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- CareTrust REIT Is Just Getting Started (NYSE:CTRE)
Tagesspanne
41.27 41.87
Jahresspanne
35.04 43.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.62
- Eröffnung
- 41.55
- Bid
- 41.74
- Ask
- 42.04
- Tief
- 41.27
- Hoch
- 41.87
- Volumen
- 2.022 K
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- -1.60%
- 6-Monatsänderung
- 9.07%
- Jahresänderung
- 2.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K