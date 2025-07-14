KurseKategorien
OHI: Omega Healthcare Investors Inc

41.74 USD 0.12 (0.29%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OHI hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.27 bis zu einem Hoch von 41.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Omega Healthcare Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
41.27 41.87
Jahresspanne
35.04 43.88
Vorheriger Schlusskurs
41.62
Eröffnung
41.55
Bid
41.74
Ask
42.04
Tief
41.27
Hoch
41.87
Volumen
2.022 K
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
-1.60%
6-Monatsänderung
9.07%
Jahresänderung
2.30%
