货币 / OHI
OHI: Omega Healthcare Investors Inc
42.03 USD 0.63 (1.48%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OHI汇率已更改-1.48%。当日，交易品种以低点42.01和高点42.68进行交易。
关注Omega Healthcare Investors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
42.01 42.68
年范围
35.04 43.88
- 前一天收盘价
- 42.66
- 开盘价
- 42.59
- 卖价
- 42.03
- 买价
- 42.33
- 最低价
- 42.01
- 最高价
- 42.68
- 交易量
- 1.983 K
- 日变化
- -1.48%
- 月变化
- -0.92%
- 6个月变化
- 9.82%
- 年变化
- 3.01%
