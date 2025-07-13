クォートセクション
OHI: Omega Healthcare Investors Inc

41.74 USD 0.12 (0.29%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OHIの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり41.27の安値と41.87の高値で取引されました。

Omega Healthcare Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
41.27 41.87
1年のレンジ
35.04 43.88
以前の終値
41.62
始値
41.55
買値
41.74
買値
42.04
安値
41.27
高値
41.87
出来高
2.022 K
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
-1.60%
6ヶ月の変化
9.07%
1年の変化
2.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K