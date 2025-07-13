通貨 / OHI
OHI: Omega Healthcare Investors Inc
41.74 USD 0.12 (0.29%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OHIの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり41.27の安値と41.87の高値で取引されました。
Omega Healthcare Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
41.27 41.87
1年のレンジ
35.04 43.88
- 以前の終値
- 41.62
- 始値
- 41.55
- 買値
- 41.74
- 買値
- 42.04
- 安値
- 41.27
- 高値
- 41.87
- 出来高
- 2.022 K
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- -1.60%
- 6ヶ月の変化
- 9.07%
- 1年の変化
- 2.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K